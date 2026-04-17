LUNA SEAが、全国ツアー＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-＞初日となる5月29日(金)に自身約6年ぶりとなる新曲「FOREVER」をリリースすることを発表した。

発表が行なわれたのは新月の夜となる4月17日。メンバーそれぞれの想いを丁寧に紡いだメッセージ動画がLUNA SEAオフィシャルYouTube Channelにて公開され、その中で明らかになった。

動画では、RYUICHI、INORAN、SUGIZO、J、それぞれが違ったシチュエーションで丁寧に言葉を選ぶように、今のLUNA SEA、そして今作「FOREVER」に込められた想い、必然の流れでリリースに至ったことなどが印象的に語られている。そして、動画の最後にはこの「FOREVER」のトラックと思われる抒情的な旋律を聴くことができる。

振り返れば昨年2月、LUNA SEAは東京ドームで開催された＜LUNATIC TOKYO 2025＞のステージで”近い将来新曲を出す”とSLAVE(LUNA SEAファンの呼称)と約束を交わしていた。その伏線回収ともいえる今回の発表。今年2月にメンバーのドラマー真矢がこの世を去った状況を経て、約束を果たす形で送り出される今作がLUNA SEA約36年間の活動において特別な楽曲であることは間違いない。

ツアータイトルにも組み込まれた「FOREVER」という言葉に込められた真意とは何か。その答えは、ツアーの一つひとつのステージを通して、やがて深く、そして確かに刻まれていくはずだ。

■New Single「FOREVER」

2026年5月29日発売

CD予約 https://avex.lnk.to/Jf1dkl

AVCD-61715 ￥1,100(税込) ※全国ツアー「LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-」のSLAVEシート特典(SLAVEシート限定グッズ)は、各会場限定の「FOREVER」SPECIAL CDとなります。

SPECIAL CDの詳細は決まり次第発表いたします。

■＜LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-＞

05月29日(金) クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)

05月30日(土) クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)

06月05日(金) 大阪・大阪国際会議場メインホール

06月06日(土) 大阪・大阪国際会議場メインホール

06月12日(金) 高知・新来島高知重工ホール オレンジホール(高知県立県民文化ホール)

06月13日(土) 香川・レクザムホール(香川県県民ホール)

06月19日(金) 栃木・宇都宮市文化会館 大ホール

06月21日(日) 群馬・高崎芸術劇場 大劇場

06月25日(木) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

06月26日(金) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

07月04日(土) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

07月05日(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

07月11日(土) 茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 大ホール

07月12日(日) 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

07月20日(月) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

07月25日(土) 千葉・森のホール21 大ホール

07月26日(日) 千葉・森のホール21 大ホール

07月30日(木) 大阪・オリックス劇場

07月31日(金) 大阪・オリックス劇場

08月08日(土) 新潟・新潟県民会館

08月15日(土) 山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

08月16日(日) 岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール

08月28日(金) 広島・上野学園ホール

08月29日(土) 広島・上野学園ホール

09月20日(日) 熊本・熊本城ホール

09月22日(火) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

09月23日(水) 福岡・福岡サンパレス ホテル＆ホール

10月03日(土) 宮城・仙台サンプラザホール

10月04日(日) 宮城・仙台サンプラザホール

10月10日(土) 鳥取・米子コンベンションセンター

10月11日(日) 岡山・倉敷市民会館

10月17日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

10月18日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

詳細：https://www.lunasea.jp/live/2026tour