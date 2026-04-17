10-FEETが主催する＜京都大作戦2026＞の第2弾出演アーティスト、および出演日が発表された。今回は出演⽇と共に15組が⼀挙発表された。残すは源⽒ノ舞台に出演する2組が未発表となる。◆◆◆▼第2弾出演アーティスト※順不同マカロニえんぴつアルカラカライドスコープサバシスターFOR A REASONPaleduskMARIO2BLOCKMay ForthTHE BAWDIESジ・エンプティJasonAndrewthe 奥⻭’sHERO COMP