10-FEET主催＜京都大作戦2026＞、第2弾出演アーティスト15組＆出演日発表
10-FEETが主催する＜京都大作戦2026＞の第2弾出演アーティスト、および出演日が発表された。
今回は出演⽇と共に15組が⼀挙発表された。残すは源⽒ノ舞台に出演する2組が未発表となる。
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▼第2弾出演アーティスト ※順不同
マカロニえんぴつ
アルカラ
カライドスコープ
サバシスター
FOR A REASON
Paledusk
MARIO2BLOCK
May Forth
THE BAWDIES
ジ・エンプティ
JasonAndrew
the 奥⻭’s
HERO COMPLEX
FUJIBASE
Brown Basket
◆ ◆ ◆
チケットはオフィシャル3次受付がスタートしている。こちらも早めにチェックしてほしい。
◾️＜京都大作戦2026 〜夏フェスキックオフ！情熱のパスを繋ぎな祭〜＞
日時：2026年7⽉4⽇（⼟）・5⽇（⽇）9:30 開場 / 11:00 開演
会場：京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
※⾬天決⾏ / 荒天中⽌
▼出演者
【7⽉4⽇ 源⽒ノ舞台】
KUZIRA / くるり / 10-FEET / Dragon Ash / マカロニえんぴつ（NEW） / マキシマ ム ザ ホルモン / ヤバイ T シャツ屋さん
and more!!
【7⽉4⽇ ⽜若ノ舞台】
アルカラ（NEW） / カライドスコープ（NEW） / サバシスター（NEW） / FOR A REASON（NEW） / Paledusk（NEW） / MARIO2BLOCK（NEW） / May Forth （NEW）
【7⽉5⽇ 源⽒ノ舞台】
coldrain / THE ORAL CIGARETTES / dustbox / w.o.d. / 10-FEET / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY
and more!!
【7⽉5⽇ ⽜若ノ舞台】
THE BAWDIES（NEW） / ジ・エンプティ（NEW） / JasonAndrew（NEW） / the 奥⻭’s（NEW） / HERO COMPLEX（NEW） / FUJIBASE（NEW） / Brown Basket （NEW）
※50⾳順
※10-FEETは2⽇間とも出演
※アーティストは都合により変更になる場合がございます｡その際チケット代⾦の払戻しは⾏いませんので､予めご了承下さい｡
▼チケット情報
通常札：2⽇通し券 22,000 円（税込）/ 1⽇券 11,000 円（税込）
童札（わらべふだ）：2⽇通し券 11,000 円（税込）/ 1⽇券 5,500 円（税込）
※童札は、2026年7⽉時点で⼩学⽣（⽣年⽉⽇が2014年4⽉2⽇〜2020年4⽉1⽇）の⽅が申込み可能です。
※必ず⼤⼈の⽅（通常札・家族札購⼊者）と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。
＜オフィシャル3次受付＞
ローソンチケット：https://l-tike.com/kyoto-daisakusen/
受付期間：4⽉17⽇(⾦)12:00〜4⽉26⽇(⽇)23:59
※エントリー抽選⽅式
※受付券種：通常札 / 童札（わらべふだ）
※童札は2026年7⽉時点で⼩学⽣の⽅がお申し込み可能
※詳細は京都⼤作戦オフィシャルサイトでご確認ください
▼京都⼤作戦会員「はんなり会」
はんなり会の会員コースは年額・⽉額の2種類があり、年額会員向けには京都⼤作戦2026 来場時の特典として「レプリカ万能札」の進呈や「はんなり休憩処」を利⽤することができる。2026年からは会員サイトもリニューアル。さらなる会員コンテンツや京都⼤作戦2026 来場者へのサービスは随時追加されていく予定とのこと。
会員サイト：https://hannarikai.kyoto-daisakusen.kyoto/
▼⼀般問い合わせ
＜公演に関するお問い合わせ＞
サウンドクリエーター TEL:06-6357-4400（⽉〜⾦ 12:00〜15:00 ※祝⽇を除く）
https://www.sound-c.co.jp/contact/
＜チケットに関するお問い合わせ＞
ローソンチケットFAQ https://l-tike.com/mik2026faq/
関連リンク
◆＜京都大作戦2026＞オフィシャルサイト
◆＜京都大作戦2026＞オフィシャルX
◆＜京都大作戦2026＞オフィシャルInstagram
◆＜京都大作戦2026＞オフィシャルLINE
◆＜京都⼤作戦＞はんなり会 会員サイト