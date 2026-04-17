◾️＜京都大作戦2026 〜夏フェスキックオフ！情熱のパスを繋ぎな祭〜＞

日時：2026年7⽉4⽇（⼟）・5⽇（⽇）9:30 開場 / 11:00 開演

会場：京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ

※⾬天決⾏ / 荒天中⽌

▼出演者

【7⽉4⽇ 源⽒ノ舞台】

KUZIRA / くるり / 10-FEET / Dragon Ash / マカロニえんぴつ（NEW） / マキシマ ム ザ ホルモン / ヤバイ T シャツ屋さん

and more!!

【7⽉4⽇ ⽜若ノ舞台】

アルカラ（NEW） / カライドスコープ（NEW） / サバシスター（NEW） / FOR A REASON（NEW） / Paledusk（NEW） / MARIO2BLOCK（NEW） / May Forth （NEW）

【7⽉5⽇ 源⽒ノ舞台】

coldrain / THE ORAL CIGARETTES / dustbox / w.o.d. / 10-FEET / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY

and more!!

【7⽉5⽇ ⽜若ノ舞台】

THE BAWDIES（NEW） / ジ・エンプティ（NEW） / JasonAndrew（NEW） / the 奥⻭’s（NEW） / HERO COMPLEX（NEW） / FUJIBASE（NEW） / Brown Basket （NEW）

※50⾳順

※10-FEETは2⽇間とも出演

※アーティストは都合により変更になる場合がございます｡その際チケット代⾦の払戻しは⾏いませんので､予めご了承下さい｡

▼チケット情報

通常札：2⽇通し券 22,000 円（税込）/ 1⽇券 11,000 円（税込）

童札（わらべふだ）：2⽇通し券 11,000 円（税込）/ 1⽇券 5,500 円（税込）

※童札は、2026年7⽉時点で⼩学⽣（⽣年⽉⽇が2014年4⽉2⽇〜2020年4⽉1⽇）の⽅が申込み可能です。

※必ず⼤⼈の⽅（通常札・家族札購⼊者）と⼀緒にご来場ください。童札のみでの⼊場はできません。

＜オフィシャル3次受付＞

ローソンチケット：https://l-tike.com/kyoto-daisakusen/

受付期間：4⽉17⽇(⾦)12:00〜4⽉26⽇(⽇)23:59

※エントリー抽選⽅式

※受付券種：通常札 / 童札（わらべふだ）

※童札は2026年7⽉時点で⼩学⽣の⽅がお申し込み可能

※詳細は京都⼤作戦オフィシャルサイトでご確認ください

▼京都⼤作戦会員「はんなり会」

はんなり会の会員コースは年額・⽉額の2種類があり、年額会員向けには京都⼤作戦2026 来場時の特典として「レプリカ万能札」の進呈や「はんなり休憩処」を利⽤することができる。2026年からは会員サイトもリニューアル。さらなる会員コンテンツや京都⼤作戦2026 来場者へのサービスは随時追加されていく予定とのこと。

会員サイト：https://hannarikai.kyoto-daisakusen.kyoto/

▼⼀般問い合わせ

＜公演に関するお問い合わせ＞

サウンドクリエーター TEL:06-6357-4400（⽉〜⾦ 12:00〜15:00 ※祝⽇を除く）

https://www.sound-c.co.jp/contact/

＜チケットに関するお問い合わせ＞

ローソンチケットFAQ https://l-tike.com/mik2026faq/