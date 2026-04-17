●17日(金)は雲が厚み増す 夕方～夜は一部にわか雨も●あす18日(土)も午前中心に所々にわか雨●日曜は日ざしタップリの陽気で再び夏日続出も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 天気の移り変わりが早く、今朝は西から気圧の谷の雲が西日本に迫ってきています。県内も薄い雲が広がり始めました。 この雲の中で今夜にかけて東シナ海方面で低気圧が発生する見込みです。 きょう17日(金)の県内は、日中は時間とともに雲