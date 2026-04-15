犬が迷子になってしまったときのNG行為 1.広範囲を探し回ること 犬は基本的には自分の縄張りやお気に入りの場所に向かう傾向にあります。広範囲を探し回ると、すれ違ってしまったり、探している間に遠くに行ってしまったりするかもしれません。 まずは、いつものお散歩コースを探してみましょう。お散歩のとき、愛犬がよく立ち寄る場所、行きたがる方向などがよいでしょう。 臆病で怖がりの犬である場合には