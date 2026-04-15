フェラーリ365、400、412といった一連の作品はしばしば見過ごされがちだ。しかし、それらはロックスターがこよなく愛したモデルでもあったのだ。【画像】赤でなくとも映えるフェラーリは、412をおいてほかにない（写真6点）「いまのところ私の人生は本当に素晴らしい。最近は、頭のいかれたことをするのが自分の使命だと信じていたころを思い出すのにとてつもない時間を費やしている。たとえば、フェラーリに乗ってモータウェイのM