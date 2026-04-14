4月13日（月）の『くりぃむナンタラ』では、人気コンビ・マユリカが過酷なドッキリの応酬を繰り広げた。【映像】不倫＆借金1億で人気芸人が活動休止…!?「テレビは絶対無理」な不祥事の中身この日は、Wドッキリ企画「仕掛け人マウントバトル」を実施。お互いが「自分だけが仕掛け人」と思い込み、相手にドッキリを仕掛け合うという新企画だ。1組目のチャレンジャーとして登場したのはマユリカ。楽屋で2人きりになると、まず阪本が