ノロウイルスと聞くと、冬に多い食中毒だと感じる人は多いのではないでしょうか。ただ気温が上昇した4月以降も、飲食店や高齢者施設などではノロウイルスの集団感染が相次いでいます。【要注意】カキだけじゃない！これが「ノロウイルス」食中毒になりやすい“要注意食材”ですなぜ暖かくなってもノロウイルスによる食中毒が減らないのでしょうか。春から初夏にかけてノロウイルスの感染者が相次ぐ理由や見落としがちな盲点