きのう投票が行われた黒部市長選挙は、新人で前の副市長の上坂展弘さんが初当選を果たしました。「バンザイバンザイバンザイ」「希望を持てる黒部市にすると訴えて、みなさんと対話をしてきた。みなさんと一緒に新しい黒部市をつくっていきますのでよろしくお願いします」開票結果（敬称略）上坂展弘 1万1887票 当選武隈義一 7493票上坂展弘さんは64歳。黒部市の前の副市長で、現職市長との自民分裂の一騎打ちを制し、初当選