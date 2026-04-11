『王様のブランチ』リポーター・冴木柚葉がアンニュイに魅せる表紙＆巻頭10P！初写真集から独占カット・白戸ゆめの、小日向優花、虹咲カリナ、榛名うい掲載の『FLASH』は4月7日(火)発売 福岡のIカップ娘・小日向優花が『FLASH』初登場でド迫力BODY披露！ 福岡を拠点に活動するアイドルグループ「ごちゃっと！」の小日向優花が、『FLASH』に初登場した。 小日向優花(C)光文社/週刊FLASH