障害のある人がアートを仕事にすることで、経済的自立を目指す就労支援事業所の作品展が、9日から熊本市で始まりました。熊本市中央区上通町の長崎書店ギャラリー。菊池市泗水町の障がい者支援施設サニーサイドの利用者が描いた絵画24点が展示されています。サニーサイドは、熊本県内で唯一、就労支援として利用者が描いた絵画を、正規の美術教育を受けていない人が生み出す「生の芸術」、アール・