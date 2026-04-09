会社員のをぎくぼ虫さんの漫画「煽り運転してきたドライバーの思い出」が、Xで7万近くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む車で出勤している途中、後ろの車からしつこくあおられた作者。怖さを感じながら運転していると、職場に近づいたあたりで突然あおられなくなり…という内容で、読者からは「これは怖すぎる」「同じ経験があります」「あおり運転からの『スン…』がリアル」などの声が上がっていま