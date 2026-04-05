ステップワゴンの装備充実グレード「AIR EX」とはホンダのミドルサイズミニバン「ステップワゴン」には複数の仕様が用意されていますが、そのなかで装備を充実させたオトクなグレードと言えるのが「AIR EX」です。どのような特徴があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが「AIR EX」です！ 画像で見る（30枚以上）ステップワゴンは1996年5月に初代が登場しました。広い室内空間と多彩なシートアレンジを特徴とし、