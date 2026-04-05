ステップワゴンの装備充実グレード「AIR EX」とは

ホンダのミドルサイズミニバン「ステップワゴン」には複数の仕様が用意されていますが、そのなかで装備を充実させたオトクなグレードと言えるのが「AIR EX」です。

どのような特徴があるのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが「AIR EX」です！ 画像で見る（30枚以上）

ステップワゴンは1996年5月に初代が登場しました。広い室内空間と多彩なシートアレンジを特徴とし、ファミリー層を中心に支持されてきたミニバンです。

現行モデルは2022年5月に発売された6代目です。「AIR」と「SPADA」という2つのタイプが設定され、シンプルでクリーンなデザインと、精悍で上質なデザインという異なる方向性が用意されています。

エクステリアは塊感のあるフォルムと水平基調のデザインを組み合わせ、視界の安定性にも配慮。インテリアはリビングのような空間を目指し、どの席でも快適に過ごせる設計とされています。

2列目シートは前後だけでなく左右にもスライド可能な構造とし、使い方に応じた柔軟なアレンジに対応。3列目シートは床下格納構造とされ、荷室の拡張にも対応しています。

パワートレインは、2モーターハイブリッドのe：HEVと、1.5リッター直噴VTEC TURBOエンジンの2種類を設定しています。

ガソリンモデルは低回転から力強い走行特性を持ち、FFと4WDも用意。安全面では「Honda SENSING」が全タイプに標準装備され、運転支援機能が充実しています。

2025年5月に一部改良が施され、新たにAIR EXが追加されました。

このグレードは、従来のAIRのシンプルで親しみやすいデザインや開放的な室内空間を維持しながら、装備内容を強化した仕様です。

ボディサイズはFFでは全長4800mm×全幅1750mm×全高1840mm、4WDでは全高1855mmとなっており、ホイールベースは2890mmです。

インテリアは本革巻ステアリングホイールや運転席・助手席シートヒーターに加え、2列目キャプテンシートにはオットマンを装備しています。

また、全席USBチャージャーやトリプルゾーンコントロール・フルオートエアコンディショナーを備え、乗員全体の快適性に配慮されています。

さらに、メモリー機能付きパワーテールゲートやブラインドスポットインフォメーションが追加され、日常での利便性や安全確認のしやすさが高められています。

ステップワゴン AIR EXの価格（消費税込）は、ガソリンモデルのFF・7人乗りが354万3100円、4WD・7人乗りが376万3100円、4WD・8人乗りが378万5100円です。燃費はWLTCモードで13.1km／Lとされています。

ステップワゴンの最上級グレード「SPADA PREMIUM LINE BLACK EDITION」の価格は440万6600円となっており、比較するとAIR EXは86万3500円程安くラインナップ。

装備の充実によって快適性と利便性を高めたAIR EXは、実用性を重視した仕様のひとつとして位置付けられます。