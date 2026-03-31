お笑いコンビ、マユリカ（阪本＝36、中谷＝36）が31日、大阪市の吉本興業本社で「阪神競馬場春のG1 PR大使」就任式に出席した。4月5日の大阪杯、同12日の桜花賞を盛り上げるべく、吉本新喜劇の間寛平（76）と小寺真理（34）がPR大使に就任。マユリカもゲストとして出席した。ただ、マユリカの2人は競馬場に数回行った程度の初心者。競馬に詳しいわけでもなく、寛平から「何を応援してくれるん？」、小寺から「何しに来たん？」と