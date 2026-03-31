「電気」「ガス」「サブスク費用」を見直そう！【画像で確認】「電気」「ガス」「サブスク費用」固定費の見直しポイントをチェック！電気代やガス代が上がり、気づけば毎月の光熱費が負担になっている…という家庭も多いのでは？便利で自由度の高いサブスク費用も、知らないうちに家計を圧迫していることがあります。まずは、今どれくらい使っているのかを確認することから始めてみましょう。教えてくれたのはファイナンシャルプラ