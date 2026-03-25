3月17日（火）の『深夜のダイアン』では、ダイアンと深い関係のあるゲストと酒を酌み交わして本音で語る企画「居酒屋 津田」が放送された。今回のゲストは、ダイアンと同期であるキングコングの西野亮廣と梶原雄太。2組だけでテレビ出演するのはじつは初めてという今回、“ケンカ報道”について渦中の2人が口を開き…。【映像】「この4人でしゃべるのはNCS以来」酒の力で本音が飛び出すことの発端は、2025年8月に報じられた、ダイ