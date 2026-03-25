神奈川県の江の島で24日、男性が海に落ちて死亡しました。24日午後4時半前、藤沢市江の島で友人5人と遊びに来ていた男性（22歳）が岩場で足を滑らせ、海に落ちました。男性は救助され病院に運ばれましたが、間もなく死亡が確認されました。現場は海面から約1メートルの高さにある岩場で、滑りやすい場所でした。