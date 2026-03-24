イケメンシェフとしてテレビ番組などで活躍した料理人・川越達也さん（53）がXで公開した自身の近影がSNS上で大きな反響を広げ、「顔芸がおもろすぎる」「お顔デカくなってて吹いたw」などの声が上がっている。「3枚目で今日一の笑いでたw」川越さんは2026年3月21日、「スマホカメラ有識者の方教えてください！」とXで切り出し、自身の近影を計3枚投稿した。1枚目はフラッシュをオフにした写真で、2枚目と3枚目はオンにした写真だ