［J１百年構想リーグEAST第８節］川崎 ０−５ 横浜／３月22日／MUFGスタジアム“国立”で開催された川崎との神奈川ダービーに５−０で快勝。横浜にとっては今後に向けて勢いに乗れそうな大勝となったが、前半にはショッキングなシーンも訪れた。昨季、川崎から横浜に移籍するも６月にアキレス腱を断裂し、リハビリに励み、今季戦列復帰を果たしていた遠野大弥が同じ過疎を痛め、途中交代となったのだ。古巣との一戦にもトップ