日本マクドナルド（東京都新宿区）の公式「X」アカウントが、3月25日に発表される新情報を“におわせる”投稿をし、注目されています。【画像】うーん…何だろう？コチラが3月25日発表の“におわせ”画像です！3月25日に発表されるのは…？公式アカウントは、「3／25（水）公開」とコメントし、「○い○○○○ーレ」と書かれた画像を投稿しました。画像は赤地で、桜の花で飾られています。投稿には、新商品を予想するコメ