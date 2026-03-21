【BEYBLADE X CX-00 エヴァンゲリオンデッキセット】 8月下旬発売予定 価格：7,500円 タカラトミーは3月21日、配信番組「【BEYBLADE DAY -2026-】ベイブレード最新情報発表特番」において、コラボアイテム「BEYBLADE X CX-00 エヴァンゲリオンデッキセット」を発表した。発売は8月下旬、価格は7,500円。受注生産であり、4月20日23時59分まで受け付ける予定だ。 「B