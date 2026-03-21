確定申告をしたあとで、副業収入の申告もれに気づきました。今から修正すれば問題は小さく済むのでしょうか？

国税庁は、確定申告を間違えたときの対応として修正申告を説明しており、税務署から調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば過少申告加算税はかからないとしています。

つまり、副業収入の申告漏れに気づいたなら、調査の話が来る前に自分から修正するのが最も安全です。自分で直す姿勢があるかどうかで、追加負担の扱いが変わりやすいです。



通知後や調査後に修正すると加算税が乗りやすい

国税庁は、調査の事前通知の後に修正申告をした場合は新たに納める税金に5パーセントの過少申告加算税、調査を受けた後などでは10パーセントの過少申告加算税がかかると説明しています。同じ漏れでも、いつ直すかで負担が変わるので、気づいた時点で動く価値があります。



追加で納める税金があるなら延滞税も意識する

修正申告で税金が増える場合、遅れた期間があれば延滞税が発生し得ます。延滞税は期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課されると国税庁は説明しています。

修正は早いほど、加算税だけでなく延滞税も小さくなりやすいです。



まとめ

副業収入の申告漏れは、気づいた今が最も損を減らせるタイミングです。国税庁は、調査の事前通知の前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税がかからないと示しています。

通知後や調査後は加算税率が上がりやすく、税金が増えるなら延滞税も重なります。迷うより、修正申告をして追加税額を納付まで済ませることが、結果として問題を小さくする近道です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー