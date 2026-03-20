物理フルキーボード搭載スマホ「Unihertz Titan 2 Elite」のクラウドファンディングが日本時間3月24日21時スタート！Unihertz（ユニハーツ）は19日（現地時間）、以前に予告していたQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマートフォン（スマホ）「Titan」シリーズの次期モデル「Titan 2 Elite」をクラウドファンディングサイト「Kickstarter」（ https://www.kickstarter.com/discover/advanced?term=unihertz ）にて現地時間（CST