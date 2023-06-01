日本の小説が海外で翻訳され人気が広がる中、イギリスで開かれた世界最大級のブックフェアに芥川賞作家が登場しました。ページをめくって読み進める物語を味わう楽しさが、暮らしの中に根付くイギリス・ロンドンで、3万人を超える人々が集まる世界最大級の出版イベント「London Book Fair 2026」が開催されました。2026年、来場者の関心を集めていたのは、日本の絵本や児童書、漫画、生活実用書、そして文芸に至るまで幅広いライン