4月からの新生活が始まる前に見直したいのが「睡眠環境」です。心身の休息のためには、睡眠の質を上げる必要があります。特に4月から5月にかけて、生活の変化により疲れがたまりやすい時期です。【要注意】あなたはやってない！？これが、睡眠の質を悪化させる“NG行為”です（画像6枚）睡眠の質を高めるには、どのような寝具を選べばよいのでしょうか。また、寝具の手入れを怠った場合、睡眠の質にどのような影響を及ぼす可