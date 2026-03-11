プラットフォームは別々のまま？

ポルシェは『タイカン』と『パナメーラ』を統合し、ガソリン車、プラグインハイブリッド車（PHEV）、EVのバリエーションを揃えた単一のモデルラインとすることを検討している。

【画像】走りと実用性の両立を目指したポルシェの高性能セダン【タイカンとパナメーラを詳しく見る】 全48枚

この案は、世界的な販売不振と、前CEOオリバー・ブルーメ氏が昨年決定した電動化計画の縮小に伴う巨額投資を受けて、新CEOマイケル・ライターズ氏が推進するコスト削減策の一環である。



ポルシェ・タイカン

開発費の抑制は、ライターズ氏にとって重要な焦点とされている。

内燃機関搭載のパナメーラとEVのタイカンは、いずれも高性能セダンとしてポルシェのラインナップに並んでいる。ただし、両車は異なるプラットフォームをベースとし、ボディスタイルも大きく異なっている。

パナメーラはベントレー・コンチネンタルGTと共通のMSBプラットフォームを採用している。このMSBは、2020年代後半に登場する3代目パナメーラにおいて、新しいPPCプラットフォームに置き換えられる予定だ。

一方、タイカンはアウディeトロンGTと共通のJ1プラットフォームを採用しており、次世代モデルはSSPスポーツ・プラットフォームへの移行が予想されていた。

車名はデザインはどうなる？

EV専用モデルの開発コストが収益性を圧迫する中、ポルシェはパナメーラとタイカンを完全個別のプロジェクトとして開発していくことの妥当性を再評価している。関係者によれば、次世代モデルで異なるプラットフォームを採用する場合でも、部品の共有化拡大やアイデンティティの共通化を模索しているという。

ポルシェはすでに、複数のプラットフォームを同じモデル名の下で運用している。内燃機関の『マカン』はEVの『マカン・エレクトリック』と異なるプラットフォームをベースとしつつ、複数の市場で並行販売されている。『カイエン』でも同様のアプローチが取られている。



ポルシェ・パナメーラ

パナメーラとタイカンが統合された場合、車名もどちらかに統一されるのかどうかは現時点では不明だ。

実際のところ、両車のサイズは近く、ホイールベースはそれぞれ2950mmと2900mmである。これは決して些細な差ではないが、関係者によれば、次世代モデルが最初から十分な柔軟性を持って設計されれば、大きな問題にはならないという。

財務面から見れば、パナメーラとタイカンのモデルライン統合は無視できない。ポルシェはプラットフォーム開発の遅れに関連し、当初のEV戦略を見直す中で収益性の低下を指摘している。

パナメーラとタイカンを単一のモデルラインに統合すれば、複数部門にわたるコスト削減が実現可能であり、いずれかを廃止するという事態も回避できる。

このようなモデルのスタイリングがどのようなものになるかはまだ不明だが、内燃機関車とEVで異なるエクステリアデザインを採用しているカイエンがヒントとなるかもしれない。