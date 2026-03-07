3月2日、東京都交通局は公式サイトで都営バスの路線変更について発表。運転士不足により3月末をもって深夜に運行する全6路線を休止。土休日を中心に運行規模も縮小するという。【写真】ショックすぎる……3月末で全休止になる深夜便や減便になる路線深夜便の休止は「日中に運行する便数をできる限り確保するため」この発表を受けSNSでは、《深夜が全て運休はキツイな…》《現役世代の居住進むエリアで深夜帯の足が壊滅するのは