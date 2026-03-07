2019年に東京都豊島区で、当時87歳の男性が運転する車が暴走して交差点に進入後、歩行者や自転車に乗った人らをはね、計11人が死傷する痛ましい事故が発生しました。この「池袋暴走事故」の発生を契機に、高齢ドライバーによる事故防止を目的として運転免許の自主返納が推進されるようになりました。【要注意】これが、車の運転時に「道交法」違反に問われる可能性のある“服装”です（画像6枚）しかし実際にどれくらいの人が