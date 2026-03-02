秋田犬がお散歩の途中で帰宅拒否をしていたら、どんどん体に雪が降り積もって…？まるで粉砂糖がかかったお菓子のような姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で22万9000回再生を突破。「可愛くて美味しそう」「抱きしめたくなる」といった声が寄せられています。 【動画：雪の中『帰宅拒否』をする秋田犬→体に雪が降り積もって…まるで『お菓子のような姿』】 雪の中、秋田犬が帰宅拒否して… Instagramアカウント「akitainu_sp