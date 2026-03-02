秋田犬がお散歩の途中で帰宅拒否をしていたら、どんどん体に雪が降り積もって…？まるで粉砂糖がかかったお菓子のような姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で22万9000回再生を突破。「可愛くて美味しそう」「抱きしめたくなる」といった声が寄せられています。

【動画：雪の中『帰宅拒否』をする秋田犬→体に雪が降り積もって…まるで『お菓子のような姿』】

雪の中、秋田犬が帰宅拒否して…

Instagramアカウント「akitainu_spring」に投稿されたのは、秋田犬の「はるノ嬢」ちゃんとお散歩をしていた時の出来事です。はるノ嬢ちゃんは雪の中をお散歩するのが大好きで、普段から帰宅拒否をすることが多いそう。この日はかなり雪が降っていたのですが、いつも通り途中で「まだ帰りたくない！」と動かなくなってしまったのだとか。

モフモフした被毛の持ち主であるはるノ嬢ちゃんは、寒くても冷たい雪が体に降り積もってもへっちゃら！立ったまま空を見上げたり周囲を見渡したりして、雪景色を楽しんでいたそうです。

お菓子のような姿が可愛すぎる！

飼い主さんが「おいで」と声を掛けても、全然動こうとしないはるノ嬢ちゃん。体重が32キロあるというはるノ嬢ちゃんが踏ん張ると、リードを引っ張ってもびくともしません。

そうこうしている間も雪は降り続け、いつしかはるノ嬢ちゃんの体は雪まみれに…。まるで粉砂糖をたっぷりまぶした、32キロの大きなパンケーキのよう。動かないその姿に飼い主さんは思わず苦笑い。それでも満足するまで一緒に空を見上げて過ごすのだとか。

ちなみにはるノ嬢ちゃんは「まだまだお散歩が足りていない」と言わんばかりですが、実はこれがこの日4回目のお散歩なのだとか。飼い主さんにとって雪の日のお散歩は楽ではないはずですが、帰宅拒否されても寒さに耐えながら付き合ってあげるところに愛と優しさを感じますね。

この投稿には「雪が似合うね」「愛らしさと大物感がたまらん」「ふわとろなパンケーキですね」「美味しそうｗ」「お顔がムニッてなるの可愛すぎます」「雪の中での駄々こねは、飼い主の度量が試されますねｗ」といったコメントが寄せられています。

抱っこでお家まで帰ることも

はるノ嬢ちゃんが頑なに帰宅拒否を続ける場合は、飼い主さんがお家まで抱っこして帰ることもあるそうです。体の大きいはるノ嬢ちゃんが赤ちゃんのように抱っこされている姿には、キュンとせずにはいられません！これからもはるノ嬢ちゃんの愛らしい姿は、たくさんの人に笑顔と癒しを届けてくれることでしょう。

はるノ嬢ちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「akitainu_spring」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「akitainu_spring」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。