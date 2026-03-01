〈《伝説の女芸人》素人中学生なのに『いいとも』で人気爆発、タモリから“珍獣”と呼ばれ…「私が日本一のブスになる」しのざき美知（57）が明かす、容姿いじりへの本音〉から続く『笑っていいとも！』の素人参加コーナーで特異な存在感を放って注目され、『ものまね王座決定戦』でのハイテンションなものまねで人気を確固たるものにした、伝説の女性お笑い芸人・しのざき美知（57歳、2018年に「しのざき見兆」に改名）。【衝撃画