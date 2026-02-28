[2.28 J1百年構想EAST第4節 浦和 2-3 鹿島 埼玉]与えられた時間は長くなかった。しかし、たった一度のチャンスでも輝く、揺るぎない技術があった。鹿島アントラーズのMF柴崎岳は2-2で迎えた後半43分、ジョーカー起用で終盤の攻勢を託されると、最初の見せ場で試合を決めた。同45分、相手のクリアミスで獲得した左コーナーキック。曲がりながら落ちる右足キックをニアサイドに送り込むと、FWチャヴリッチの頭をかすめたボールが