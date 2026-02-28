東京都心など一気にスギ花粉がピークとなっています。今日28日(土)は、強風・快晴・気温上昇と花粉が飛びやすい気象条件3Kが勢ぞろいで、大量飛散のサインである「花粉光環」が東京都内で見られます。明日3月1日(日)も関東、東海、九州など縦横1センチに100個以上の「極めて多い」予想です。花粉の大きさや特性、今後の見通しを知って万全な対策をとりましょう。スギ花粉は一気にピークへ東京都内では2月13日(金)にスギ花粉が飛散