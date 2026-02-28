文明堂東京より、「映画ドラえもん カステラ」が2月27日（金）から文明堂東京・銀座店直営店・オンラインショップ、およびスーパーマーケットなどで販売された。＞＞＞カステラやパッケージのデザインをチェック！（写真7点）昨年好評だった「映画ドラえもん カステラ」が、今年も登場する。『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城（かいていきがんじょう）』限定のデザインとなる。映画公開日に合わせて、2026年2月27日（金）よ