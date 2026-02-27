女優の倉科カナ（38歳）が、2月26日に放送されたバラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）に出演。ハスキーな声だった白石麻衣について「すっごい色っぽくて」「セクシー」と語った。この日の白石は「ちょっと声、置いてきちゃって」と、いつもよりも少しハスキーな声で話し、「のどが痛いとかではなく、声だけ出なくて。起きたらもっとガサゴソしちゃって、これでもよくなった方なんです」と語る。ナインティ