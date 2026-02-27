女優の白石聖（27歳）が、2月26日に放送された情報番組「おうみ発630」（NHK総合・大津）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」第8話が「とっっっても大切なお話になる」と語った。大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演している白石聖と倉沢杏菜が長浜で行われた「北近江豊臣博覧会」にゲスト出演し、番組がインタビューを行った。2人とも滋賀に来るのは初めてで、白石は「歴史に疎くて恐縮なんですけれど、これまでは琵琶湖だとか、ひこに