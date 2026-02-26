ハル・シティの日本代表MF平河悠が足首の怪我で今シーズンの残り試合を欠場する見込みだという。英『BBC』が伝えた。平河は21日のイングランド・チャンピオンシップ第33節・QPR戦で先発出場したが、後半12分に途中交代していた。セルゲイ・ヤキロビッチ監督は、平河の容態について言及。「非常に悪い知らせだ。彼は手術を受けなければいけない」と現状を説明しつつ、「ひどいニュースだ。彼はここでとても上手く順応し、いい