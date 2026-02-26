ハル・シティMF平河悠が今季絶望か…足首負傷で手術も視野、W杯メンバー入りも暗雲
ハル・シティの日本代表MF平河悠が足首の怪我で今シーズンの残り試合を欠場する見込みだという。英『BBC』が伝えた。
平河は21日のイングランド・チャンピオンシップ第33節・QPR戦で先発出場したが、後半12分に途中交代していた。
セルゲイ・ヤキロビッチ監督は、平河の容態について言及。「非常に悪い知らせだ。彼は手術を受けなければいけない」と現状を説明しつつ、「ひどいニュースだ。彼はここでとても上手く順応し、いいプレーもしていた。だが、残念ながら運がなかった」と語った。
平河は今冬にブリストル・シティからレンタル移籍でハル・シティへ。加入3試合までは途中出場でのプレーだったが、直近は公式戦2試合連続でスタメン出場。QPR戦でも得点を演出していた。
昨年6月の北中米ワールドカップ・アジア最終予選ではA代表デビューも飾った平河。今年6月の本大会も候補の一人として名を連ねていたが、まずは怪我の回復から目指すことになった。
