床に散らばった麺。山積みになった使用済みティッシュ──。飲食店における「客のマナー」がたびたび議論になるなか、子連れ客の振る舞いについて、あるラーメン店がXで問題意識を投げかけた。「子供連れだからしょうがないとは言え、最低限のマナーは必要でしょう」投稿した店主によると、注意を呼びかけたことで、Googleマップの口コミで「星1」を付けられるなどの報復を受けたという。弁護士ドットコムニュースの取材に応じた店