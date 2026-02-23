戦国時代で75歳まで長生きした徳川家康は何を食べていたのか。歴史作家の河合敦さんは「家康は、健康を意識した食生活を徹底していた。そのこだわりは歴史資料にもしっかり残されている」という――。※本稿は、河合敦『戦国武将は戦がないとき、何をしていたのか』（ポプラ新書）の一部を再編集したものです。食の健康オタクだった徳川家康（画像＝狩野探幽筆／大阪城天守閣蔵／PD-Japan／Wikimedia Commons）■長生きを目指した