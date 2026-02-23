戦国時代で75歳まで長生きした徳川家康は何を食べていたのか。歴史作家の河合敦さんは「家康は、健康を意識した食生活を徹底していた。そのこだわりは歴史資料にもしっかり残されている」という――。

※本稿は、河合敦『戦国武将は戦がないとき、何をしていたのか』（ポプラ新書）の一部を再編集したものです。

食の健康オタクだった徳川家康（画像＝狩野探幽筆／大阪城天守閣蔵／PD-Japan／Wikimedia Commons）

■長生きを目指した“食の健康オタク”徳川家康

平均寿命が50歳程度といわれる戦国時代に、徳川家康は75歳まで長生きした。それは偶然ではない。明確に健康を意識した食生活の、ある意味、努力の成果であった。家康は徹底した「食の健康オタク」だったのである。とくに気を遣ったのは、毎日の食事であった。

「医食同源」という言葉があるが、家康は食べ物と薬の源は同じだと考え、健康に良いものだけを食べようとした。

岡谷繁実の『名将言行録』によると、軽い病気から快復した家康は侍医に「今日は気分も良く、食が進んだぞ」と伝えたところ、侍医は「命は食にありと申します。めでたいことです」と喜んだ。

これを聞いた家康は、「お前は心得違いをしている。たとえば、今年生まれた赤子に乳を飲ませるときは、過不足がないようにという親の配慮がなくてはならない。同じように、食べ物の多少や良否に気をつけよというのが『命は食にあり』という意味なのだ。

単に沢山食べれば良いというものではない」と諭したという。このように家康は、良い食べ物を適量に摂ることを心がけていたのである。まさに人の身体は、食べた物で形成・維持されているわけで、家康の考え方は正しい。

なお、家康の食生活は、一次史料（当時の手紙や日記、公文書など）では具体的なことはわからないので、『名将言行録』などの二次史料（一次史料をもとに後世に作成された史料）や伝承に頼ることをあらかじめ断っておく。

■八丁味噌や納豆などの発酵食品

『名将言行録』には、麦飯の話も載っている。徳川家康は夏季に毎日麦飯を食べていた。あるとき近習が、無理をしているのではないかと心中を察し、白米飯を茶碗に盛り、その上を麦飯で薄く覆って差し出した。

すると家康は、「お前は私の気持ちがわからないのか。私がケチって麦飯を食べていると思っているようだが、それは違う。戦国の世で毎年兵を動かしているため、士卒は大いに苦しみ安心して寝食もできない状態。

どうして自分だけ飽食できようか。私は自分の食事を質素にして倹約し、それを軍用にあてようと考えているのだ。農民に苦労をかけ、自分だけ贅沢しようとは思わない」と述べたという。

家康の倹約目的の麦飯は、結果として彼の健康を保ったのである。ちなみに、おかずは、家康の故郷・三河では八丁味噌が有名。

伝承では、味噌汁や、いわしの丸干し、鯛の一夜干しなど、たんぱく質のおかずに加え、納豆などの発酵食品も積極的に食べていたという。季節はずれの危ない食べ物には手を出さない。

■暑い夏でも「煮込みうどん」を食べたワケ

徳川家康は食べ物には火を通し、温かい状態で食べていたという。暑い夏ですら生姜入りの煮込みうどんを食べていたようだ。体を冷やさないのが良いというのは漢方の常識であり、当然、家康も知っていただろうが、それを実践し続けるのは難しい。

写真＝iStock.com／piotrszczepanekfotoart 家康は暑い夏でも生姜入りの煮込みうどんを食べた（※写真はイメージです） - 写真＝iStock.com／piotrszczepanekfotoart

ちなみに、食に関しては、『名将言行録』にこんなエピソードが載っている。

秋深い11月に、織田信長から立派な桃が一籠贈られてきた。季節外れの珍味である。ところが家康は手に取らなかった。

家臣が訝しんで理由を尋ねると、「私は桃を好まぬわけではないが、信長公のように大身ではない。もし小身の私が珍しい物を好めば、百害あって益なしだ。無益なことに財を費やしたら、ついには士卒を養えなくなる。志ある者は珍物を好んではならない。

とにかく軍備を整えることが大切。信長公は大身ゆえ、珍物を好まれるのだ」と言い、桃をすべて家臣に分け与えてしまったという。

せめて、一つぐらい食べてもよかったはずだが、おそらく家康は「季節はずれの危ない食べ物には手を出さない」という慎重さがあったのではないかと思う。

■健康で長生きすることが勝利の秘訣

いずれにせよ、こうした食生活が徳川家康の長寿に貢献したのは間違いないだろう。

河合敦『戦国武将は戦がないとき、何をしていたのか』（ポプラ新書）

また、家康は正室の築山殿の死後、ずっと正室を持たなかったが、のちに豊臣秀吉の妹・朝日姫を後添えとした。しかし彼女は48歳で亡くなってしまう。その後、家康に正室はいなかったが側室は多く、年齢の高い出産経験者が多数を占めた。

しかし晩年は好みが変わったのか、10代の側室も何人かいて、家康との年の差は最大で53歳ほど。

ちなみに、家康が秀吉と同じ年の62歳で死んでいたら、どうなっていただろうか。江戸幕府の創立年に没していたことになるので、豊臣家を滅ぼすことはできず、凡庸だとされていた息子の秀忠もまだ将軍に就いていない。

となれば、徳川幕府は260年も存続したかどうかは極めて疑わしいだろう。

■もしも秀吉が75歳まで長生きしていたら

また、同年に生まれた家康の末っ子、頼房がのちの水戸藩の祖となることはなく、徳川光圀（水戸黄門）もこの世に誕生していないかもしれない。

逆に、秀吉が家康と同じ75歳まで生きていたとしたら、跡継ぎの秀頼は20歳近くになっている。5歳違いの家康（70歳）があと残り5年の寿命で天下分け目の合戦に勝ち、豊臣家を滅ぼすのは難しく、豊臣の時代が長く続いていたかもしれない。

そういった意味では、健康で長生きしたことが、家康を戦国の覇者にしたともいえるのだ。

河合 敦（かわい・あつし）

歴史作家

1965年生まれ。東京都出身。青山学院大学文学部史学科卒業。早稲田大学大学院博士課程単位取得満期退学。多摩大学客員教授、早稲田大学非常勤講師。歴史書籍の執筆、監修のほか、講演やテレビ出演も精力的にこなす。著書に、『逆転した日本史』『禁断の江戸史』『教科書に載せたい日本史、載らない日本史』（扶桑社新書）、『渋沢栄一と岩崎弥太郎』（幻冬舎新書）、『絵画と写真で掘り起こす「オトナの日本史講座」』（祥伝社）、『最強の教訓! 日本史』（PHP文庫）、『最新の日本史』（青春新書）、『窮鼠の一矢』（新泉社）など多数

（歴史作家 河合 敦）