22日夜、東京・墨田区にある東京スカイツリーでエレベーターが緊急停止し、20人が閉じ込められた事故が発生したことを受け、東京スカイツリーは24日も臨時休業すると発表しました。東京スカイツリーは23日、エレベーターの総点検を行うため臨時休業していましたが、引き続き調査を継続する必要があるため、24日も臨時休業するということです。東京スカイツリーは23日分の前売りチケットの払い戻しを行っていますが、24日分のチケッ