2月19日、俳優の高畑裕太がドラマに復帰することがわかった。同日までに高畑は、Xで《出演情報です》と題したポストを投稿し、《3/28（土）13:00〜、Lemino / WOWOWで全話一挙放送ドラマ『ストーブリーグ』出演いたします》と報告した。「高畑さんは、女優の高畑淳子さんの息子として俳優業に邁進。2015年に放送されたNHK連続テレビ小説『まれ』では、主人公の幼なじみ役を演じて話題になりました。しかし2016年、ホテルで女性