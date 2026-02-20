2月19日、俳優の高畑裕太がドラマに復帰することがわかった。

同日までに高畑は、Xで《出演情報です》と題したポストを投稿し、《3/28（土）13:00〜、Lemino / WOWOWで全話一挙放送ドラマ『ストーブリーグ』出演いたします》と報告した。

「高畑さんは、女優の高畑淳子さんの息子として俳優業に邁進。2015年に放送されたNHK連続テレビ小説『まれ』では、主人公の幼なじみ役を演じて話題になりました。しかし2016年、ホテルで女性従業員に性的暴行を加えたとして、強姦致傷の疑いで逮捕（不起訴、示談）。世間を騒がせ、芸能活動を休止していました」（芸能ジャーナリスト）

その3年後の2019年8月には舞台で復帰した高畑。ドラマに出演するのは9年ぶりとなる。高畑は2025年9月にもXで《9年振りのドラマ、無事にクランクアップしました。まずは高畑を起用してくださって本当にありがとうございます》と報告し、感謝の気持ちを綴っていた。今回のポストでも《現場では本当に多くのご縁に溢れていました。尊敬する諸先輩方と共に撮影に臨めたことと、何よりこの作品に参加出来たことを誇りに思います》と、復帰への喜びを語った。

そんな高畑が意気込む役どころを前出の芸能ジャーナリストはこう語る。

「今作は、2019年に韓国で社会現象を巻き起こしたドラマの日本版です。俳優・亀梨和也さんが主演を務め、万年最下位のプロ野球チーム『ドリームズ』の再建に挑むストーリー。高畑さんはそのチームの一員を演じます」

相関図には載らない脇役での復帰となる今回。騒動がきっかけでどん底に落ちた高畑にとって、演じることができるだけでもありがたいところだろう。しかし、騒動から10年ほど経った今でもなお、世間は甘くないと前出の芸能ジャーナリストは続ける。

「ここ数年で中居正広さんをはじめ、松本人志さんなど大物芸能人の性加害問題が取り沙汰されました。“性的暴行”というイメージには、ますます厳しい目を向けられているのが実情です。実際にXでも、《高畑裕太さん復帰ってマジなのかな？》《え、なぜ？》と嫌悪感を抱く声も少なからず上がっています。改心して挑むドラマとなりますが、まだまだ茨のようです」

再起をかけた「ドリームズ」の一員として、彼は自らの価値を証明できるだろうか。