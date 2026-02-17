タレントの福留光帆（22歳）が、2月17日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ダイエットの過程で「筋肉は裏切らないから筋トレしろ」という言葉の正しさを実感したと語った。福留は最近、DRAW MEのアイドルイベントのためにダイエットを頑張っていたが、イベントが終わった後も継続しており、「イベントからまたさらに1kg痩せて、5kg痩せました」と話し、体重が45キロ台に戻ってきたと明かす。福留によると、ジムにちゃんと通ってい