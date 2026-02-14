◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート男子フリー（１３日、イタリア・ミラノ）初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）が、ショートプログラム（ＳＰ）９位から逆転の表彰台。フリー１８６・２０点で、合計２７４・９０点とし銅メダルを獲得した。＊＊＊日下匡力コーチこん身のガッツポーズがリンク脇で出た。佐藤本人よりも感情を爆発。ファンの間では“風物詩”となった師弟の歓喜の表現を、五輪でも見せた