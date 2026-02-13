女優の小野真弓（44）が13日放送のフジテレビ「あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜」（後9・00）にVTR出演。全盛期の収入事情を明かした。番組では、一世を風靡（ふうび）したスターたちの現在や、当時の収入事情を取材。小野は02年、当時23歳で「はじめてのアコム♪」でおなじみのCMで大ブレーク。全盛期は12本のCMに出演していた。現在は千葉県木更津市に6年前に購入した庭付き3LDKの一軒家に一人暮らし。自宅