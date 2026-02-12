カナダの学校などで起きた銃撃事件で、警察は、自殺した容疑者は過去にこの学校に通っていた18歳の女であると発表しました。【映像】建物から出てくる人々の様子10日、カナダ西部ブリティッシュコロンビア州のタンブラーリッジにある学校や住宅で銃撃事件が発生しました。容疑者は校内で自殺したとみられますが、11日、警察はその容疑者をタンブラーリッジに住む18歳の女だと特定し、およそ4年前に現場となった学校を中退し