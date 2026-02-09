拘束施設から釈放され記者に囲まれるフアン・パブロ・グアニパ氏＝8日、カラカス/Leonardo Fernandez Viloria/Reuters（CNN）ベネズエラの野党幹部の1人であるフアン・パブロ・グアニパ氏が8日夜、刑務所から釈放された直後、重武装した集団に拉致された。グアニパ氏の家族と複数の盟友が明らかにした。政治的理由で拘束されている人々の釈放を求める米国に応じる最新の取り組みとして、ベネズエラ政府は8日に政治犯とされる人物ら